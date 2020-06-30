Собянин открыл обновленную станцию "Сетунь" на МЦД-1

Станция расположена на западе столицы

Во вторник на первом московском центральном диаметре открылась после реконструкции станция "Сетунь". Классическая платформа для пригородных электричек с минимальным комфортом превратилась в мини-вокзал, отвечающий новому московскому стандарту наземного метро. Он предусматривает сооружение переходов, пешеходных тоннелей, навесов, а также интеграцию станций МЦД с метрополитеном и наземным пассажирским транспортом.

Никаких деревянный настилов, темных переходов и холодных залов с турникетами. Теперь здесь светло и просторно. Платформа "Сетунь" первого диаметра преобразилась.

Станция "Сетунь" расположена на западе Москвы. До недавнего времени она ничем не отличалась от станций пригородных электричек советских времён - две бетонные платформы по бокам путей и никаких удобств.

"После открытия МЦД-1 и МЦД-2 мы уже открыли или реконструировали десяток станций и ещё в плане в ближайшие годы 17 станций. Каждая станция приводится в такой стандарт, новый стандарт МЦД, который не только обеспечивает комфорт пассажиров - навесы, переходы, эскалаторы, лифты, но и стыковку с другими видами транспорта", - отметил Собянин.

Широкая зона турникетов позволит избежать скопления пассажиров в час-пик. Здесь же работает несколько касс. Перроны станции полностью укрыты навесом, на них установлены электронные табло. Среда полностью безбарьерная.

Подняться на конкорс и спуститься на платформы пассажиры смогут с помощью 6 эскалаторов и 3 лифтов. Выходы оборудованы турникетами. Площадь станции увеличилась почти в 3 раза, потому что в скором времени здесь появится новый транспортно-пересадочный узел.

Сейчас станцией "Сетунь" ежедневно пользуются порядка 10 тысяч жителей этого района Москвы. А с развитием города пассажиропоток, по прогнозам железнодорожников, увеличится в 4 раза.

После открытия центральных диаметров введены в эксплуатацию четыре новых станции, еще на шести проведена комплексная реконструкция. К 2024-му году число остановок на двух диаметрах достигнет 66, а количество пересадок на линии метро – 27, ведь построят ещё 8 новых станций и 9 реконструируют.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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