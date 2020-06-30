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Участникам проектов "Россия - страна возможностей" вручили красные дипломы

18:08
  • вторник
  • 30 июня 2020

С успешным окончанием учёбы выпускников поздравили ректор МГУ

Красные дипломы во вторник вручили участникам проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Торжественная церемония прошла в рамках всероссийского студенческого выпускного в необычном выездном формате, передает "ТВ Центр".

Дипломы получили выпускник Московского государственного университета имени Ломоносова Николай Королёв, выпускница Государственного института русского языка имени Пушкина, лауреат национальной премии "Студент года" Фам Тхи Ча, а также выпускник РГСУ Максим Бондаренко - сотрудник оргкомитета "Бессмертного полка" и участник движения "Волонтёры-медики".

С успешным окончанием учёбы выпускников поздравили ректор МГУ Виктор Садовничий и гендиректор платформы “Россия - страна возможностей” Алексей Комиссаров.

"Это действительно важный рубеж, понимая то, что вы - это наше будущее, и от вас очень много зависит. Главное, наверное, пожелание - это не останавливаться. Ту вашу энергию, которая есть, направлять в такое правильное русло, никогда не сдаваться, достигать всё больших и больших успехов", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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