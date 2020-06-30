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Латвия запретила трансляцию семи российских телеканалов

17:16
  • вторник
  • 30 июня 2020

Все каналы – из группы RT

Трансляцию еще семи российских телеканалов запретили в Латвии. В своем заявлении Национальный совет по электронным СМИ назвал каналы, входящие в "семью" RT, "рупором российской пропаганды".
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"НСЭСМИ, выполняя установленные Советом ЕС санкции, принял решение запретить в Латвии вещание семи телеканалов группы RT, ранее известной как Russia Today, которые по оценке учреждений государственной безопасности Латвии являются наиболее влиятельными рупорами российской пропаганды на Западе", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что запрет относится к вещанию телеканалов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

В В ноябре прошлого годЛатвии запретили трансляцию девяти русскоязычных каналов. Комментирую действия Риги, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их откровенными попытками зачистки информационного поля от альтернативных точек зрения. Захарова подчеркнула, что подобные шаги – грубое нарушение международного права в отношении свободы слова и равного доступа к информации.

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