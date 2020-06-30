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ВОЗ предупредила о возросшем риске заражения COVID-19 после открытия границ

17:33
  • вторник
  • 30 июня 2020

Расслабляться рано

Число заражений коронавирусом может вырасти после открытия границ между странами, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения. Эксперты не исключают такого развития событий, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса

"Риск невозможно исключить", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24".

В то же время, ситуацию в России представитель ВАОЗ оценивает положительно. По словам Вуйнович, страна в последние несколько недель "идет хорошим путем" по снижению случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако расслабляться рано: важно быть внимательными для сохранения такой динамики.

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