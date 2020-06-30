ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Один из "Двенадцати друзей Оушена" умер в США

18:06
  • вторник
  • 30 июня 2020

Актер сыграл и в сериале "Доктор Хаус"

Актер Карл Райнер, известный ролью Сола Блума в трилогии про "друзей Оушена", скончался в возрасте 98 лет. В США наибольшую известность артист приобрел  благодаря комедийному сериалу "Шоу Дика Ван Дайка" (1961-1966), в котором он также выступал сценаристом.
Умер актер и хореограф Максим Парфенов

Российский зритель помнит актера, прежде всего, по его роли в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена", "Двенадцать друзей Оушена" и "Тринадцать друзей Оушена". Карл Райнер снимался и во многих сериалах – в частности, "Доктор Хаус", "Парки и зоны отдыха" - озвучивал мультфильм "История игрушек 4".

Как напоминает портал TMZ, Райнер также был режиссером и продюсером. Он был обладателем награды "Грэмми" и девяти премий "Эмми".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Карл Райнер
Карл Райнер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.