Один из "Двенадцати друзей Оушена" умер в США

Актер сыграл и в сериале "Доктор Хаус"

Актер Карл Райнер, известный ролью Сола Блума в трилогии про "друзей Оушена", скончался в возрасте 98 лет. В США наибольшую известность артист приобрел благодаря комедийному сериалу "Шоу Дика Ван Дайка" (1961-1966), в котором он также выступал сценаристом.

Российский зритель помнит актера, прежде всего, по его роли в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена", "Двенадцать друзей Оушена" и "Тринадцать друзей Оушена". Карл Райнер снимался и во многих сериалах – в частности, "Доктор Хаус", "Парки и зоны отдыха" - озвучивал мультфильм "История игрушек 4".

Как напоминает портал TMZ, Райнер также был режиссером и продюсером. Он был обладателем награды "Грэмми" и девяти премий "Эмми".

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