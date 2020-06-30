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Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

18:16
  • вторник
  • 30 июня 2020

Кто получил награды?

Во вторник Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы столичным архитекторам, создавшим наиболее значимые проекты для комфортной городской среды. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Награды получили архитектурные бюро, благодаря которым в городе появились новые жилые дома, транспортные объекты, медицинские и образовательные учреждения.

Глава города отметил, что в период борьбы с коронавирусом работа мастерских не прерывалась. За последний год появилось немало проектов, которые украсили город и сделали более удобной жизнь миллионов москвичей.

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Сергей Собянин во время вручения премий архитекторам
Сергей Собянин во время вручения премий архитекторам
Сергей Собянин во время вручения премий архитекторам
Сергей Собянин во время вручения премий архитекторам
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