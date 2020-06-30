Путин оценил построенные Минобороны медицинские центры

Президент ожидает от них эффективной работы

Пять новых медцентров, построенных Министерством обороны, открылись в российских регионах. Владимир Путин связался с населенными пунктами, в которых расположены новые медицинские учреждения. Президент России рассчитывает, что они будут эффективно работать и внесут вклад в борьбу с коронавирусом.

"Сегодня у нас важное, значимое и приятное событие - в Воронеже, Пензе, Каспийске, Дербенте, Ботаюрте открываются сразу пять новых медцентров, построенных Министерством обороны… Эти современные медицинские учреждения располагают всем необходимым оборудованием и техникой для помощи людям, столкнувшимся с опасной болезнью - с коронавирусной инфекцией", - отметил глава государства.

Путин уверен, что новые медцентры должны укрепить потенциал региональных систем здравоохранения на долгосрочную перспективу. Президент напомнил, что четыре из пяти учреждений были построены по просьбам глав Дагестана и Воронежской области, они будут переданы в ведение этих регионов, передает ТАСС.

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