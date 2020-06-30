МГИК и Общественный штаб осуществляют постоянный контроль голосования

Люди обращаются по вопросу дистанционного голосования

Люди продолжают звонить, обращаться по вопросу дистанционного голосования. Об этом рассказал во вторник официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием по внесению изменений в Конституцию России Александр Асафов.

"Порядка 4,5 тысячи в сутки звонков идет по этой линии. Звонят и наблюдатели с различными вопросами", - отметил он.

Асафов также сообщил, что на текущий момент рассмотрено 426 обращений и по ним установлено порядка восемь подтвержденных нарушений. "Они все так или иначе в СМИ были отражены, многие получили резонанс и в первый день голосования, и в последующие", - добавил он.

Со своей стороны зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал о ситуации в Лефортово, когда участник голосования пришел на участок и увидел, что напротив его фамилии стоит отметка, что он проголосовал на дому, хотя он этого не делал.

Стали известны причины этой ошибки. Как оказалось, информацию о надомном голосовании внесли не в ту строку. "Повторю: за человека никто не расписывался, эту отметку вносят члены участковом комиссии, которые возвращаются с надомного голосования, это он ошибся. Просто не в ту строку вписал", - сказал Реут.

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