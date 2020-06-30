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МГИК и Общественный штаб осуществляют постоянный контроль голосования

18:58
  • вторник
  • 30 июня 2020

Люди обращаются по вопросу дистанционного голосования

Люди продолжают звонить, обращаться по вопросу дистанционного голосования. Об этом рассказал во вторник официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием по внесению изменений в Конституцию России Александр Асафов.

"Порядка 4,5 тысячи в сутки звонков идет по этой линии. Звонят и наблюдатели с различными вопросами", - отметил он.

Асафов также сообщил, что на текущий момент рассмотрено 426 обращений и по ним установлено порядка восемь подтвержденных нарушений. "Они все так или иначе в СМИ были отражены, многие получили резонанс и в первый день голосования, и в последующие", - добавил он.

Со своей стороны зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал о ситуации в Лефортово, когда участник голосования пришел на участок и увидел, что напротив его фамилии стоит отметка, что он проголосовал на дому, хотя он этого не делал.

Стали известны причины этой ошибки. Как оказалось, информацию о надомном голосовании внесли не в ту строку. "Повторю: за человека никто не расписывался, эту отметку вносят члены участковом комиссии, которые возвращаются с надомного голосования, это он ошибся. Просто не в ту строку вписал", - сказал Реут.

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