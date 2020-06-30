В Подмосковье продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Постановление подписано губернатором

Режим самоизоляции для пожилых жителей Подмосковья сохраняется. В постановлении, подписанном губернатором Московской области Андреем Воробьевым, указано, что мера продлена до 12 июля. Это касается и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

"Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в периоды: с 15 июня по 28 июня 2020 года; с 29 июня по 12 июля 2020 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

Режим самоизоляции в Подмосковье был введен 26 марта. В первую очередь мера касалась жителей области старше 65 лет, а также лиц с хроническими недугами.

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