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Личные данные оформлявших цифровые пропуска россиян удалены

19:22
  • вторник
  • 30 июня 2020

Информация обрабатывалась в соответствии с федеральным законом

Персональные данные россиян, которые передавали их при оформлении цифровых пропусков, удалены. Информацию о жителях регионов России, в которых вводился пропускной режим, уничтожили сразу после его отмены, заявили в Минкомсвязи.
Власти удалят использованные для цифровых пропусков данные москвичей

"Мы все удалили", — заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

Московские власти ранее также заявляли, что не планируют сохранять данные приложения "Социальный мониторинг" и системы цифровых пропусков. Мэр столицы Сергей Собянин заверил, что вся информация будет уничтожена.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, персональные данные удалят – сразу же после завершения судебных процедур, касающихся пропускного режима.

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