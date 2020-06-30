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Hyundai отзывает десятки тысяч проданных в России автомобилей

19:38
  • вторник
  • 30 июня 2020

Есть риск короткого замыкания

Почти полсотни тысяч проданных в России автомобилей отзывает южнокорейский производитель Hyundai. В машинах обнаружился опасный дефект.
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Как пояснили в Росстандарте, речь идет об автомобилях модели Elantra. Они были приобретены с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года. Дефект, ставший причиной отзыва машин, весьма серьезный: возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC. Транспортное средство вернут более 47 тысяч автовладельцев.

Автомобили Hyundai считаются одними из наиболее качественных на рынке. Это подтверждало исследование, проведенное аналитическим агентством J.D. Power. А самое большое число дефектов эксперты агентства обнаружили у Tesla - детища Илона Маска.

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