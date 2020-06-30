Более миллиона человек проголосовали онлайн по поправкам к Конституции

Через сайт для удаленного волеизъявления проголосовал и мэр Москвы

Явка избирателей в ходе голосования по поправкам в Конституцию превысила 45 процентов. Свой выбор сделали почти 50 миллионов граждан. В Москве и Нижегородской области во вторник завершилось электронное голосование, этой возможностью воспользовались более миллиона человек. Через сайт для удаленного волеизъявления сегодня проголосовал и Сергей Собянин. А вот завтра отдать голос можно будет только на избирательных участках. Они будут открыты с восьми до 20 часов. Первое июля объявлено выходным днем.

Бросив бюллетень в урну и запечатлев исторический момент на память, люди с чувством выполненного гражданского долга отправляются по своим делам. И так уже в течение шести дней происходит по всей стране. От Калининграда до Камчатки.

Проверка температуры на входе. Обязательные: маска, перчатки и дистанция. В условиях пандемии - безопасность граждан превыше всего. Как и свобода выбора, который у каждого свой.

"Сегодня мы формируем тот свод правил, наших убеждений, которыми будут пользоваться наши дети. Чтобы у них не было времени на сомнения, на переубеждение. Чтобы они уже просто жили и добивались успехов в нашей стране", - рассказал музыкант Денис Майданов.

Она за прошедшие два десятилетия превратилась в по-настоящему социально-ориентированное государство. И последние месяцы это лишний раз доказали. Фактически получилось так, что часть поправок уже заработала, юридически ещё не вступив в силу. А это напрямую зависит от воли народа, который продолжает голосовать. Где-то активно, а где-то пока не очень.

Впрочем, за явкой никто не гонится, подчеркивают в ЦИКе. Важно обеспечить прозрачный процесс голосования, итоги которого должны быть максимально легитимны. Именно для этого на большинстве участков организован круглосуточный видеоконтроль. Работает рекордное количество наблюдателей. Свыше пятисот тысяч человек. Привлечены к этому процессу и международные эксперты.

"В России организовано всё на высоком уровне. В частности, решение разнести голосование на несколько дней кажется мне очень мудрым в условиях пандемии. К тому же вы используете высокотехнологичные решения. И это тоже отлично", - рассказал международный эксперт из Сербии Никола Нэшта.

Претензий к голосованию, действительно, минимум. Из 467 тысяч обращений, поступивших за эти дни в ЦИК, лишь два процента содержат информацию о проблемах, недостатках или возможных правонарушениях. На них моментально следует реакция. Для проверки на место нарушения отправляются специальные группы, которые чаще всего возвращаются ни с чем.

"Подавляющее большинство сообщений не соответствует реальности и по сути дела являются фейками. То есть сообщениями абсолютно искусственными, вымышленными", - отметил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.

Особенно этим грешит объединение "Голос", признанное в России иностранным агентом. По словам члена Общественной палаты Александра Брода, 92 процента из 1350 обращений, размещенных сейчас на карте этой организации, после проверки оказались фейками. А в методичке, которую "Голос" разослал в регионы, было четко написано: нет нарушений - придумайте. Чем их наблюдатели, вероятно, и заняты. Причем многие из них даже не удосужились получить документы, чтобы работать на избирательных участках.

"Их представитель, как он себя называет, представитель по Москве, господин Егоров наконец вчера в конце рабочего дня приехал, чтобы получить от нас направление. Я напоминаю, что еще целый ряд людей от этого же образования не приехали за этим направлением", - рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Впрочем, и без них следить за процессом волеизъявления народа есть кому. Это касалось и электронного голосования, которое проходило в двух регионах: Москве и Нижегородской области. И завершилось сегодня. Причем такой формат явно пришёлся по душе гражданам. Как молодым, так и избирателям со стажем.

Удобно и быстро. Это сегодня оценил и мэр Москвы, который тоже проголосовал онлайн, сделав это прямо в общественном штабе по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в столице.

А ещё это максимально безопасно. И для здоровья. И для сохранности информации. Попытки дискредитировать и взломать систему, дабы повлиять на результат, конечно, предпринимались. Но все они провалились. В итоге из общего числа тех, кто хотел проголосовать онлайн, без особых проблем сделали это более 90 процентов граждан.

"Уже видно, что количество людей, которое проголосовало, очень большое. Явка на электронное голосование тех, кто записался, тоже очень высокая. Это традиционно для электронных голосований. Потому что люди, голосуя электронным образом, записываясь на электронное голосование, уже как бы делают первый шаг и проявляют свою волю, что они хотят таким образом проголосовать и участвовать в голосовании", - сказал Собянин.

У тех, кто не смог проголосовать дистанционно или вдруг передумал, возможность осуществить это в привычном формате осталась. Уже 1 июля, в основной день голосования, они смогут прийти на избирательный участок с паспортом и сделать свой выбор.

Александр Панюшкин, Елена Сахно, "ТВ Центр".

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