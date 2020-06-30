Собянин рассказал о востребованности электронного голосования

Личные данные участников онлайн-голосования были надежно защищены

Результаты электронного голосования по поправкам в Конституции в Москве и Нижегородской области показали востребованность такого способа волеизъявления. Об этом заявил во вторник Сергей Собянин.

"Голосование в Мосгордуму показало, что есть такая востребованность. И когда шла речь о голосовании по Конституции, мы понимали, что эта опция может быть востребована. Было желание вовлечь как можно больше, дать возможность как можно большему количеству людей прийти на голосование, проголосовать, выявить их мнение. Поэтому принято решение провести эксперимент в Москве и Нижегородской области, создать такую систему. У нас уже был опыт, какие-то ошибки мы учли, усилили систему, защищенность этой системы. И считаю, что сделали правильно", - отметил мэр.

По словам Сергея Собянина, личные данные участников онлайн-голосования были надежно защищены. Систему тестировали несколько раз, в том числе с помощью специально приглашенных хакеров, которые безуспешно пытались нарушить работу сайта.

Организацию электронного голосования в Москве также изучали зарубежные эксперты и убедились в высокой стабильности работы электронной сети. Власти Москвы готовы передать всё программное обеспечение, технологии и наработки Центральной избирательной комиссии. Там тоже высоко оценивают возможности дистанционного изучения общественного мнения.

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