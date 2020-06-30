ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о востребованности электронного голосования

22:25
  • вторник
  • 30 июня 2020

Личные данные участников онлайн-голосования были надежно защищены

Результаты электронного голосования по поправкам в Конституции в Москве и Нижегородской области показали востребованность такого способа волеизъявления. Об этом заявил во вторник Сергей Собянин.

"Голосование в Мосгордуму показало, что есть такая востребованность. И когда шла речь о голосовании по Конституции, мы понимали, что эта опция может быть востребована. Было желание вовлечь как можно больше, дать возможность как можно большему количеству людей прийти на голосование, проголосовать, выявить их мнение. Поэтому принято решение провести эксперимент в Москве и Нижегородской области, создать такую систему. У нас уже был опыт, какие-то ошибки мы учли, усилили систему, защищенность этой системы. И считаю, что сделали правильно", - отметил мэр.

По словам Сергея Собянина, личные данные участников онлайн-голосования были надежно защищены. Систему тестировали несколько раз, в том числе с помощью специально приглашенных хакеров, которые безуспешно пытались нарушить работу сайта.

Организацию электронного голосования в Москве также изучали зарубежные эксперты и убедились в высокой стабильности работы электронной сети. Власти Москвы готовы передать всё программное обеспечение, технологии и наработки Центральной избирательной комиссии. Там тоже высоко оценивают возможности дистанционного изучения общественного мнения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин посетил штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию России
Сергей Собянин посетил штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.