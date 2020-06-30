Путин: не допустим, чтобы подвиг советского солдата был затерт ложью

В Тверской области прошла церемония открытия Ржевского мемориала

В Тверской области теперь есть мемориал солдатам, погибшим в боях подо Ржевом в годы Великой Отечественной войны. Память павших почтили Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Президенты во вторник приняли участие в открытии мемориала. Ржевские сражения в 1942-43 годах были ожесточёнными, изнурительными, а потери с обеих сторон огромными. Историки долгое время предпочитали о них не говорить подробно. Не было в этих краях и достойного памятника. Но три года назад ветераны обратились к президенту с просьбой о возведении монумента.

Приехавшего в Россию белорусского президента Владимир Путин встречает не только протокольным рукопожатием, но и крепкими дружескими объятиями. Вместе лидеры идут открывать Ржевский мемориал.

"Я убит подо Ржевом в безымянном болоте" - эти строчки Александра Твардовского знает каждый российский школьник, но о тех страшных событиях, которые историки позже назовут "кровопролитной войной на истощение", долгое время напоминали лишь одиноко стоящие информационные щиты вдоль дороги. И вот сегодня историческая справедливость наконец восторжествовала.

"Грандиозно и величественно" - реакция тех, кто впервые увидел мемориал вблизи. Даже во время монтажных работ, когда скульптура была накрыта брезентом, местные жители несли сюда цветы. "Унесенный журавлями" - народное название мемориала.

"Ржевский мемориал - ещё один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя. Солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт и уж тем более затёрт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим", - сказал Путин.

Ржевский мемориал не только один из самых больших в нашей стране, но и еще и первый памятник подвигу советских солдат, созданный в современной России.

Его хорошо видно издалека. 25-метровый бронзовый солдат на 10-метровом кургане словно парит над землей - собирательный образ павших под Ржевом героев. Автор скульптуры детально проанализировал сотни, если не тысячи архивных фотографий простых советских солдат. Самым сложным было передать эмоции - умиротворение, спокойствие и полная отрешенность. В руках винтовка. Солдат сражался до последнего и пал смертью героя.

Возведен монумент на народные деньги. 500 миллионов рублей пожертвовали благотворители из России и бывших союзных республик. 100 миллионов выделил бюджет союзного государства России и Белоруссии.

"Мемориал советскому солдату под Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью. Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на Земле, абсолютно едины в этом стремлении", - отметил Лукашенко.

Ржеву фашисты предавали колоссальное значение, называя его "Трамплином для русских на Берлин" и "Ключом к Москве". Здесь воевали лучшие дивизии вермахта. Небольшой участок земли Красной Армии достался колоссальными потерями. Цифры погибших и пропавших без вести впервые озвучил Владимир Путин, в своей недавно вышедшей статье. 1 миллион 343 тысячи - одна из самых кровавых страниц за всю военную историю человечества. Но не было бы Ржева, измотавшего противника до предела, не было бы Сталинграда, да и победы в целом.

"Мы за Родину пали, но она спасена" - слова у подножья бронзового солдата еще раз напоминают нам, наследникам великой Победы, что никто не должен быть забыт, ну а сохранить эту память для потомков помогут экспонаты открывшегося здесь же в Тверской области музейного комплекса.

Рядом с музеем теперь будут расти ели, посаженые Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в рамках акции "Сад памяти". Таких деревьев по всей стране будет 27 миллионов. Столько советских граждан погибло в той страшной войне.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр", Тверская область.

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