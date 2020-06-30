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Путин: не допустим, чтобы подвиг советского солдата был затерт ложью

22:26
  • вторник
  • 30 июня 2020

В Тверской области прошла церемония открытия Ржевского мемориала

В Тверской области теперь есть мемориал солдатам, погибшим в боях подо Ржевом в годы Великой Отечественной войны. Память павших почтили Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Президенты во вторник приняли участие в открытии мемориала. Ржевские сражения в 1942-43 годах были ожесточёнными, изнурительными, а потери с обеих сторон огромными. Историки долгое время предпочитали о них не говорить подробно. Не было в этих краях и достойного памятника. Но три года назад ветераны обратились к президенту с просьбой о возведении монумента.

Приехавшего в Россию белорусского президента Владимир Путин встречает не только протокольным рукопожатием, но и крепкими дружескими объятиями. Вместе лидеры идут открывать Ржевский мемориал.

"Я убит подо Ржевом в безымянном болоте" - эти строчки Александра Твардовского знает каждый российский школьник, но о тех страшных событиях, которые историки позже назовут "кровопролитной войной на истощение", долгое время напоминали лишь одиноко стоящие информационные щиты вдоль дороги. И вот сегодня историческая справедливость наконец восторжествовала.

"Грандиозно и величественно" - реакция тех, кто впервые увидел мемориал вблизи. Даже во время монтажных работ, когда скульптура была накрыта брезентом, местные жители несли сюда цветы. "Унесенный журавлями" - народное название мемориала.

"Ржевский мемориал - ещё один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя. Солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт и уж тем более затёрт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим", - сказал Путин.

Ржевский мемориал не только один из самых больших в нашей стране, но и еще и первый памятник подвигу советских солдат, созданный в современной России.

Его хорошо видно издалека. 25-метровый бронзовый солдат на 10-метровом кургане словно парит над землей - собирательный образ павших под Ржевом героев. Автор скульптуры детально проанализировал сотни, если не тысячи архивных фотографий простых советских солдат. Самым сложным было передать эмоции - умиротворение, спокойствие и полная отрешенность. В руках винтовка. Солдат сражался до последнего и пал смертью героя.

Возведен монумент на народные деньги. 500 миллионов рублей пожертвовали благотворители из России и бывших союзных республик. 100 миллионов  выделил бюджет союзного государства России и Белоруссии.

"Мемориал советскому солдату под Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью. Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на Земле, абсолютно едины в этом стремлении", - отметил Лукашенко.

Ржеву фашисты предавали колоссальное значение, называя его "Трамплином для русских на Берлин" и "Ключом к Москве". Здесь воевали лучшие дивизии вермахта. Небольшой участок земли Красной Армии достался колоссальными потерями. Цифры погибших и пропавших без вести впервые озвучил Владимир Путин, в своей недавно вышедшей статье. 1 миллион 343 тысячи - одна из самых кровавых страниц за всю военную историю человечества. Но не было бы Ржева, измотавшего противника до предела, не было бы Сталинграда, да и победы в целом.

"Мы за Родину пали, но она спасена" - слова у подножья бронзового солдата еще раз напоминают нам, наследникам великой Победы, что никто не должен быть забыт, ну а сохранить эту память для потомков помогут экспонаты открывшегося здесь же в Тверской области музейного комплекса.

Рядом с музеем теперь будут расти ели, посаженые Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в рамках акции "Сад памяти". Таких деревьев по всей стране будет 27 миллионов. Столько советских граждан погибло в той страшной войне.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр", Тверская область.

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На церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
На церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Открытие Ржевского мемориала советскому солдату
Открытие Ржевского мемориала советскому солдату
На церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
На церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
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