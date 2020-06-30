Появилось видео шторма в Петербурге

Медики госпитализировали четырех человек

Шторм накрыл во вторник Санкт-Петербург. На многих улицах образовались серьезные подтопления. Ветер с порывами до 23 метров в секунду сбивал с ног прохожих и срывал тяжелые металлические конструкции. Упавшие деревья повредили несколько автомобилей. 4 человека пострадали и были госпитализированы.

После целого месяца июньской жары погода в Петербурге испортилась внезапно — буквально за несколько часов температура воздуха понизилась на десять градусов. Резкий скачок атмосферного давления спровоцировал настоящий шторм — порывы ветра достигали 23 метров в секунду, передает "ТВ Центр".

Непогоду в северной столице ждали: МЧС разослало предупреждения горожанам - закрыть все окна. Те, кто послушал — не пожалели. Дождь проник даже в квартиры - жильцы верхнего этажа дома на улице Маршала Казакова промокли, не выходя на улицу.

Парки и скверы закрыли для прогулок. Шквалистый ветер валил многолетие деревья - десятки берез и кленов. Падали дорожные знаки. Пострадали несколько автомобилей, четыре человека попали в больницу.

Грозовой фронт исчез также внезапно, как и появился. Но в среду все может повториться.

Анна Морозова, Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"