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В Подмосковье возобновляют работу музеи и зоопарки

20:04
  • вторник
  • 30 июня 2020

Разрешена и деятельность общественных организаций

Губернатор Московской области подписал постановление о возобновлении деятельности общественных организаций. Документ с автографом Андрея Воробьева опубликован на сайте областного правительства.

Со 2 июля в Подмосковье начнут работать летние читальные залы в парках. Откроются зоопарки, океанариумы, этнопарки, а также музеи. Посещать их смогут группы не более 12 человек.

Согласно постановлению, возобновится деятельность общественных организаций. Разрешена и научная деятельность, техническая инвентаризация недвижимости, указано в документе.

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