PayPal отказалась от внутренних переводов по России

В компании заявляют, что меняют бизес-модель

Международная платежная система PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России. Компания предупредила об этом Центробанк, направив соответствующее письмо. В PayPal заверяют, что это связано с переходом на новую бизнес-модель

"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - цитирует письмо ТАСС.

В компании подчеркивают, что офис в Москве будет сохранен. Переход на новую бизнес-модель планируется в августе. PayPal сфокусируется на трансграничных операциях российских пользователей по отправке и получению платежей, говорится в заявлении.

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