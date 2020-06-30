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Первое в истории голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн

20:51
  • вторник
  • 30 июня 2020

Анатолий Иванишин принял участие в голосовании по Конституции

Российский космонавт-испытатель Анатолий Иванишин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Он сделал это электронно, находясь на борту МКС. Таким образом, как указали в Роскосмосе, он стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты.

Так как космонавт зарегистрирован в Москве, он смог проголосовать дистанционно на портале 2020og.ru.

Со своей стороны космонавт Иван Вагнер проголосует 1 июля через доверенное лицо, которое будет находиться в Центре управления полетами "ЦНИИмаш". По закрытому каналу связи он выразит свое решение, а доверенное лицо отразит его в бюллетене, сообщили в Роскосмосе.

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