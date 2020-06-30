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Дистанционное голосование по Конституции завершилось

20:55
  • вторник
  • 30 июня 2020

Явка превысила 93%

В Москве и Нижегородской области завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию. Граждане могли отдать свой голос дистанционно до 20:00 30 июня. Явка превысила 93%, сообщили в штабе по наблюдению за голосованием.
Явка на электронное голосование достигла 90%

Жители столицы и Нижегородской области начали голосовать 25 июня. Как сообщили в штабе, всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек, из них 1 051 000 - жители Москвы. Приняли участие в плебисците более 1,107 миллиона.

По данным штаба, систему пытались атаковать хакеры. Однако все попытки отразили, они не сказались на ходе голосования. Некоторые пользователи жаловались на технические сложности, но информации о каких-либо сбоях не поступало.

Граждане, которые записались в реестр электронных избирателей, но так и не успели проголосовать онлайн, смогут прийти на свой участок по месту жительства. Проголосовать традиционным способом можно в основной день -  1 июля.

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