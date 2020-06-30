Собянин оценил безопасность системы онлайн-голосования

Личные данные надежно защищены

Система онлайн-голосования обеспечивает безопасность личных данных участников. Они надежно защищены, что было неоднократно проверено, заверил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Система серьезно защищена. До того, как запустить ее, мы апробировали ее несколько раз. Привлекали хакеров, которые пыталась нарушить или сломать работу системы. Это вполне сформированная и защищенная система", - сказал столичный градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин сообщил, что граждане, которые регистрировались для участия в электронном голосовании, проходили тщательную проверку. В итоге отсеялись около 98 тысяч человек: они не были допущены, так как в указанных данных выявились неточности.

Мэр Москвы подчеркнул, что надежность системы электронного голосования подтвердили и международные эксперты.

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