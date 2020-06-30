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Собянин оценил безопасность системы онлайн-голосования

21:24
  • вторник
  • 30 июня 2020

Личные данные надежно защищены

Система онлайн-голосования обеспечивает безопасность личных данных участников. Они надежно защищены, что было неоднократно проверено, заверил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин проголосовал за поправки в Конституцию в электронном виде

"Система серьезно защищена. До того, как запустить ее, мы апробировали ее несколько раз. Привлекали хакеров, которые пыталась нарушить или сломать работу системы. Это вполне сформированная и защищенная система", - сказал столичный градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин сообщил, что граждане, которые регистрировались для участия в электронном голосовании, проходили тщательную проверку. В итоге отсеялись около 98 тысяч человек: они не были допущены, так как в указанных данных выявились неточности.

Мэр Москвы подчеркнул, что надежность системы электронного голосования подтвердили и международные эксперты.

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