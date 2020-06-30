Число жертв коронавируса в мире превысило 503 тысячи

Продолжает расти и количество зараженных

Последние данные по ситуации с коронавирусом в мире обнародовала Всемирная организация здравоохранения. В ВОЗ сообщили, что число жертв COVID-19 превысило 503 тысячи.

За последние сутки, по данным ВОЗ, в мире скончались от связанных с коронавирусом заболеваний еще 3946 пациентов. Таким образом, общее число смертей от COVID-19 достигло 503 862.

Число случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки возросло на 163 865. Всего же за время пандемии заразились коронавирусом 10 185 374 человек, передает РИА Новости.

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