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Суд освободил от наказания бывшего бухгалтера "Седьмой студии"

22:05
  • вторник
  • 30 июня 2020

Масляеву признали виновной в мошенничестве

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева виновна в мошенничестве, решил Мещанский суд Москвы. На заседании 30 июня Масляеву приговорили к двум годам трем месяцам колонии общего режима.
Серебренникова приговорили к условному сроку

Однако суд учел, что во время следствия бывший главбух находилась под стражей и под домашним арестом.

"Признать Масляеву виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в части наказания к исполнению не приводить", - сказано в приговоре.

Суд также удовлетворил иск о возмещении ущерба потерпевшей стороны - министерства культуры. В результате 129 миллионов рублей будут взыскиваться с Масляевой, Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии".

Сам основатель "Седьмой студии" Кирилл Серебренников 26 июня был приговорен к трем годам лишения свободы условно и  штрафу в 800 тысяч рублей. Бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 тысяч, бывший гендиректор студии Юрий Итин - три года условно и штраф в 200 тысяч рублей, напоминает "Интерфакс".

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