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В России сокращается число выявленных больных с коронавирусом

10:49
  • среда
  • 01 июля 2020

Кривая заражений идёт вниз

За сутки в России зафиксировано 6 556 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 654 405  человек с COVID-19.  Более месяца Москва не вносит в статистику большое число заражённых, за сутки в столице зарегистрировано 611 больных. 
Число жертв коронавируса в мире превысило 503 тысячи

В России наблюдается устойчивое снижение новых случаев коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. По её словам, некоторые регионы ещё испытывают проблемы с оказанием медицинской помощи больным, но в целом ситуация в стране улучшается. 

По оценке ВОЗ, Россия с пандемией справляется, в том числе, за счёт немедицинских мер, направленных на ограничения скоплений людей. Тем не менее, объявленная в марте пандемия пока не закончилась: в некоторых странах наблюдается рост заболеваемости. Эксперты всё чаще говорят о возможной второй волне коронавируса, которая может накрыть планету после открытия границ в конце лета – начале осени этого года.

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