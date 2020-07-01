За сутки в Москве зарегистрировано менее 620 случаев коронавируса

Наблюдается положительная динамика

611 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 222 209 человек, умер 3 831 пациент. Число вылечившихся выросло до 152 193 человек.

В Москве сняты практически все ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Обязательным остаётся только масочный режим. С 23 июня в городе заработали в полном объёме кафе и рестораны, разрешены занятия спортом в парках. 29 июня открылись все столичные МФЦ.

Тем временем, в Минкомсвязи сообщили о том, что удалили всю персональную информацию о россиянах, которая была нужна для оформления цифровых пропусков во время действия ограничительных мер. В частности, такие разрешения оформлялись в Москве и Подмосковье.

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