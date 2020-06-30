Впервые в истории: Российский космонавт проголосовал онлайн на орбите

Космонавт имеет постоянную регистрацию в Москве

Космонавт-испытатель Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты. Он отдал свой голос электронно, на борту Международной космической станции.

Космонавт имеет постоянную регистрацию в Москве – это позволило ему проголосовать дистанционно на портале 2020og.ru.

Онлайн-голосование в Москве началось 25 июня и завершилось вечером 30 июня. Пользователям необходимо было авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил в SMS на номер, указанный в личном кабинете.

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