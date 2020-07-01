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Московские врачи вылечили ещё 1796 больных COVID-19

09:28
  • среда
  • 01 июля 2020

Число тяжёлых больных сокращается

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 796 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 152 193 .
В Москву вернулись врачи, помогавшие Камчатке бороться с коронавирусом

Московские врачи в период пандемии приняли на себя основную нагрузку. В конце минувшей недели лучшие медики получили главную профильную премию страны - "Призвание". Статуэтку "Золотые руки врача держат хрустальную жизнь человека" вручили 21 сотруднику столичных больниц.

Напомним, что в столице за короткое время удалось развернуть более 25 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Их принимали в отделениях более 70 федеральных, городских и частных стационаров. За месяц строители возвели новую инфекционную больницу в Вороново.

По данным на 30 июня, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 221 518 пациентам, умерли с начала пандемии 3 831 человек. В России больных зарегистрировано около 648 тысяч, в мире 10,4 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерли 510 тысяч человек.

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