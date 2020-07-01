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Финальный день голосования по поправкам в Конституцию. Главное

08:00
  • среда
  • 01 июля 2020

Россияне делают свой выбор

1 июля - финальный день голосования по поправкам в Конституцию. По решению президента Владимира Путина он объявлен выходным. Сегодня свои голоса можно отдать только на избирательных участках с 8:00 до 20:00 местного времени. 
Видео обращения Владимира Путина по поправкам в Конституцию

Голосование проходит с 25 июня, это было сделано для того, чтобы обезопасить здоровье людей в период пандемии коронавируса. В двух регионах страны – Москве и Нижегородской области – было организовано онлайн-голосование; оно завершилось 30 июня.  Явка на нём составила 93,2%. Дистанционно проголосовали около миллиона москвичей и почти 140 тысяч нижегородцев. Общая явка по стране по состоянию на вечер 30 июня приблизилась к 50%, в некоторых регионах она превысила 75%.

30 июня президент России Владимир Путин обратился к россиянам с призывом голосовать по поправкам к Конституции. Глава государства ещё раз подчеркнул, что все поправки вступят в силу только в том случае, если их одобрят граждане.

Детальную информацию о поправках можно найти на сайте Конституция2020.рф. Там же содержатся данные о всех избирательных участках и правила голосования. В связи с пандемией коронавируса на всех участках соблюдаются санитарные нормы: избирателям выдают индивидуальные средства защиты и одноразовые ручки, сотрудники избирательных комиссий следят за социальной дистанцией.

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