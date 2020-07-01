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Родители с детьми начали получать повторные выплаты в связи с пандемией коронавируса

08:59
  • среда
  • 01 июля 2020

Граждане получат по 10 тысяч рублей

В России начались массовые единовременные выплаты на детей, объявленные президентом Владимиром Путиным. По 10 тысяч рублей получат семьи, в которых есть дети до 16 лет.
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми

Никаких заявлений писать не нужно, деньги автоматически перечислят родителям, которые оформляли ранее установленные выплаты. Некоторые семьи получили по 10 тысяч уже 30 июня. Пенсионный фонд, которому поручено выполнить решение президента, заявлял о старте выплат с 1 июля.

Первые выплаты единовременных социальных пособий родителям с детьми в связи с пандемией коронавируса были в июне. Глава государства поручил выделить по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, а семьям с детьми до 3 лет - по 5 тысяч в течение трех месяцев, с апреля по июнь.

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