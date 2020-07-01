Как изменится жизнь россиян с 1 июля

Вводится маркировка некоторых товаров и запрет на ввоз праворульных автобусов

В России вступает в силу ряд важных изменений. Так, с 1-го июля, начинаются выплаты на детей в возрасте от трёх до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, указ уже подписан президентом. Часть изменений касается сферы торговли: для обуви, лекарств и сигарет вводится обязательная маркировка, с помощью которой покупатель может проверить легальность этих товаров, например, с помощью мобильного приложения.

Сразу в 53 новых регионах с этого дня можно регистрироваться в качестве самозанятого. Кроме того, вступает в силу запрет на ввоз некоторых видов транспорта с правым рулём - это автобусы, минивэны, самосвалы, спецтехника.

Кредиторы с 1 июля должны будут размещать в специальном реестре "Федресурс" сведения о том, что для взыскания с должников просроченной задолженности они привлекают коллекторов. А выдавать кредиты теперь не смогут микрофинансовые организации, чей капитал менее одного миллиона рублей, сообщает "ТВ Центр".

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