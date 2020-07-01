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В крупнейшем городе Сирии заработала новая насосная станция

09:48
  • среда
  • 01 июля 2020

Экономика страны восстанавливается после войны

В сирийском Дейр-эз-Зоре начала работать новая насосная станция. Она снабжает водой около 50 тысяч жителей города. В планах местных властей и обновление набережной реки Евфрат. 

Сегодня берега поросли травой, а к восстановлению главной достопримечательности города - Корниш - так арабы называют любую набережную, только приступили. Длина первого участка набережной составит восемь километров. Помимо самого тротуара, под ним ещё будут скрыты многочисленные коммуникации водоканала, сейчас строители прокладывают жёлоб.

Всему, что связано с водой, сирийские власти уделяют особое внимание. Восстановление водоснабжения - пункт номер один в плане развития любого города. Вся жизнь города так или иначе связана с рекой. С одного берега на другой ходит паром, он перевозит автомобили и пассажиров.

А по берегам – пока картина войны: уничтоженные дома, заваленные строительным мусором улицы. Это следующий этап восстановления - говорят в городской администрации.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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В Сирии запущена новая водонасосная станция
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