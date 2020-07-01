Как проходит голосование по поправкам в Конституцию

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1 июля - основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. К этому часу уже открылись избирательные участки по всей стране. Они будут работать до 20 часов местного времени.
Для удобства и безопасности граждан в условиях пандемии, голосование стартовало 25 июня. Все эти дни жители Москвы и Нижегородской области могли сделать свой выбор в новом дистанционном формате. Электронное голосование завершилось вечером 30 июня. В нём приняли участие свыше миллиона человек.
Вся информация о ходе голосования поступает в Центральную избирательную комиссию. Специалисты работают в круглосуточном режиме. Как ожидается, предварительные итоги подведут уже вечером 1 июля.
В Центризбиркоме за процессом наблюдает Алексей Платонов (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"