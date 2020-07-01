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Как проходит голосование по поправкам в Конституцию

12:06
  • среда
  • 01 июля 2020

Последние новости из Центризбиркома

1 июля - основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. К этому часу уже открылись избирательные участки по всей стране. Они будут работать до 20 часов местного времени.
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Москве

Для удобства и безопасности граждан в условиях пандемии, голосование стартовало 25 июня. Все эти дни жители Москвы и Нижегородской области могли сделать свой выбор в новом дистанционном формате. Электронное голосование завершилось вечером 30 июня. В нём приняли участие свыше миллиона человек.

Вся информация о ходе голосования поступает в Центральную избирательную комиссию. Специалисты работают в круглосуточном режиме. Как ожидается, предварительные итоги подведут уже вечером 1 июля.

В Центризбиркоме за процессом наблюдает Алексей Платонов (смотрите видео).

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