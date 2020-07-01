ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крым показывает высокую активность на голосовании по Конституции

12:22
  • среда
  • 01 июля 2020

Жители республики идут на избирательные участки

В Крыму к утру 1 июля проголосовали уже более миллиона человек. Это две трети от всех жителей республики, имеющих право голоса. На полуострове открыты почти тысяча двести избирательных участков.
На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

В Ялте и Симферополе за ходом голосования следят зарубежные эксперты - члены делегации из Евросоюза. В неё вошли представители Франции, Германии и Болгарии.

В Санкт-Петербурге за соблюдением всех процедур наблюдают около 15-ти тысяч человек. Проголосовать в северной столице можно на тысяче участков, а также на дому, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.