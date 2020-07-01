Крым показывает высокую активность на голосовании по Конституции

Жители республики идут на избирательные участки

В Крыму к утру 1 июля проголосовали уже более миллиона человек. Это две трети от всех жителей республики, имеющих право голоса. На полуострове открыты почти тысяча двести избирательных участков.

В Ялте и Симферополе за ходом голосования следят зарубежные эксперты - члены делегации из Евросоюза. В неё вошли представители Франции, Германии и Болгарии.

В Санкт-Петербурге за соблюдением всех процедур наблюдают около 15-ти тысяч человек. Проголосовать в северной столице можно на тысяче участков, а также на дому, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"