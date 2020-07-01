Российский космонавт проголосовал с орбиты по поправкам в Конституцию

Это был первый подобный опыт

Российский космонавт Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, который проголосовал онлайн с орбиты, с борта МКС. Накануне бортинженер заполнил бюллетень на портале Госуслуг.

Такая возможность у него была, так как он зарегистрирован в Москве, где проходило электронное голосование, сообщает "ТВ Центр".

На МКС находится ещё одни россиянин Иван Вагнер. Космонавт проголосует через доверенное лицо на Земле, которому он сообщит своё мнение по закрытому каналу связи.

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