Как устроена работа наблюдателей за голосованием в Москве

Серьёзных нарушений не зарегистрировано
1 июля в России завершается голосование по поправкам в Конституцию. Информацию о поправках можно найти на сайте Конституция2020.рф. Там же содержатся данные о всех избирательных участках и правила голосования.
За соответствием всех процедур требованиям избирательного законодательства следит рекордное число наблюдателей - более полумиллиона человек. Стать наблюдателем мог любой гражданин России.
Как построена работа Общественного штаба по контролю за общероссийским голосованием в Москве рассказывает Елена Макарова (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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