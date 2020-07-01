Как устроена работа наблюдателей за голосованием в Москве

Серьёзных нарушений не зарегистрировано

1 июля в России завершается голосование по поправкам в Конституцию. Информацию о поправках можно найти на сайте Конституция2020.рф. Там же содержатся данные о всех избирательных участках и правила голосования.

За соответствием всех процедур требованиям избирательного законодательства следит рекордное число наблюдателей - более полумиллиона человек. Стать наблюдателем мог любой гражданин России.

Как построена работа Общественного штаба по контролю за общероссийским голосованием в Москве рассказывает Елена Макарова (смотрите видео).

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