ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как устроена работа наблюдателей за голосованием в Москве

13:09
  • среда
  • 01 июля 2020

Серьёзных нарушений не зарегистрировано

1 июля в России завершается голосование по поправкам в Конституцию. Информацию о поправках можно найти на сайте Конституция2020.рф. Там же содержатся данные о всех избирательных участках и правила голосования.

За соответствием всех процедур требованиям избирательного законодательства следит рекордное число наблюдателей - более полумиллиона человек. Стать наблюдателем мог любой гражданин России.

Как построена работа Общественного штаба по контролю за общероссийским голосованием в Москве рассказывает Елена Макарова (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Общественный штаб по контролю и наблюдению в Москве за голосованием
Общественный штаб по контролю и наблюдению в Москве за голосованием
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.