Крым встречает гостей: открылся туристический сезон

Заработали кафе и рестораны

В России стартовал туристический сезон. Гостей со всей страны начали принимать почти в 70 регионах. Отдыхающих ждут на крымских курортах. Для российских туристов свои двери открыли более четырёхсот гостиниц и санаториев.

Медицинскую справку об отсутствии коронавируса предоставлять больше не нужно, но всем приезжающим измеряют температуру. Соблюдаются и остальные меры безопасности.

К курортному сезону готовы и пляжи полуострова. На каждом ежедневно проводят тщательную дезинфекцию. Следят за расстоянием между шезлонгами. Открыты кафе, рестораны, концертные залы, аквапарки, сообщает "ТВ Центр".

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