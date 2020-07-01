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Крым встречает гостей: открылся туристический сезон

10:00
  • среда
  • 01 июля 2020

Заработали кафе и рестораны

В России стартовал туристический сезон. Гостей со всей страны начали принимать почти в 70 регионах. Отдыхающих ждут на крымских курортах. Для российских туристов свои двери открыли более четырёхсот гостиниц и санаториев.
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Медицинскую справку об отсутствии коронавируса предоставлять больше не нужно, но всем приезжающим измеряют температуру. Соблюдаются и остальные меры безопасности.

К курортному сезону готовы и пляжи полуострова. На каждом ежедневно проводят тщательную дезинфекцию. Следят за расстоянием между шезлонгами. Открыты кафе, рестораны, концертные залы, аквапарки, сообщает "ТВ Центр".

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