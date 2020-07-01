Трамп наказал Меркель за дружбу с Россией

Американские войска уходят из Германии

Дональд Трамп утвердил план по выводу американских военных из Германии. В Вашингтоне не скрывают, что таким образом хотят наказать союзника за недостаточное финансирование НАТО. Также этот шаг направлен на сдерживание Москвы. Впрочем, численность контингента США в Европе останется прежней.

Решение принято: США, всё же выведут из Германии своих военных. Если на минувшей неделе этот проект Дональда Трампа существовал в теории, то сегодня глава Белого дома подписал уже план обещанной передислокации. Правда, покинут ФРГ не 25 тысяч морпехов, танкистов и лётчиков, как заявлял Трамп, а девять с половиной тысяч.

Сейчас в Германии находятся 52 тысячи американских военных. По словам представителей официального Вашингтона, они гарантируют безопасность не только ФРГ, но и всей Европы от российской угрозы. Но, раз Германия, как заявил Трамп, не хочет увеличивать свои расходы на содержание НАТО, то есть усиление защиты от русских, и более того, покупает не американские нефть и газ, а российские, то будет наказана таким вот образом.

Но, хотя президент США и утвердил план передислокации, до сих пор не ясно, в какие страны, он собирается перебросить контингент и как все это будет происходить. Понятно только одно - из Европы, американские военные в любом случае не уйдут, сообщает "ТВ Центр".

Проще говоря, Трамп меняет место дислокации подразделений Пентагона, но никак не собирается уменьшать их численность в Европе. Такая политическая перетасовка колоды карт. Скорее всего, говорят в окружение президента США, контингент переместят к восточным границам Альянса. То есть ближе к России. Готовность принять бронетанковую дивизию США выразила Польша.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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