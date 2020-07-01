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Школьники сдадут ЕГЭ в условиях повышенных мер безопасности

10:14
  • среда
  • 01 июля 2020

К экзаменам все готовы

Все регионы России готовы к проведению ЕГЭ. Об этом заявили на селекторном совещании в Рособрнадзоре. Сейчас во время пробных экзаменов тестируют оборудование. Вместо выпускников за партами пока взрослые.
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В этом году помимо онлайн-наблюдателей за порядком будут следить с помощью технологий искусственного интеллекта. Всего этим летом тестирование пройдут более 700 тысяч школьников. Первый экзамен уже 3 июля.

Особое внимание уделят соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. Все помещения тщательно дезинфицируют, на входе установлены дозаторы с антисептиком, а всем участникам будут измерять температуру, сообщает "ТВ Центр". 

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