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Российский космонавт Анатолий Иванишин показал на видео процесс голосования с борта МКС

10:53
  • среда
  • 01 июля 2020

Процедура оказалась простой

Российский космонавт Анатолий Иванишин проголосовал с борта МКС по поправкам в Конституцию. Весь процесс снят на видео. "Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты", - сообщили в "Роскосмосе".
Российский космонавт проголосовал с орбиты по поправкам в Конституцию

У Иванишина постоянная регистрация в Москве, поэтому у него была возможность отдать свой голос в онлайн-формате.

1 июля в России финальный день голосования по поправкам в Конституцию. Оно началось 25 июня. До 30 июня жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в электронном виде. Результаты онлайн-голосования начнут расшифровывать 1 июля. Процесс займет около полутора часов.

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