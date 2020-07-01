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Данные участников онлайн-голосования проходят масштабную проверку

11:00
  • среда
  • 01 июля 2020

Двойное голосование исключено

Данные участников электронного голосования проходят серьёзную многоуровневую проверку, подтасовки будут исключены. Об этом сообщили в территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию.
Собянин рассказал о востребованности электронного голосования

Данные проверят по разным электронным базам для того, чтобы избежать ошибок. Двойное голосование будет полностью исключено.

Порядок проверки озвучили в комиссии. Сначала проверили все сим-карты избирателей на активность, затем выборочно позвонили пользователям, подавших заявление на участие в электронном голосовании. Ещё один шаг - дополнительная сверка данных в ручном режиме.  Сомнительных записей было обнаружено около двух тысяч.

В комиссии предупредили о том, что попытки обмануть систему электронного исключат из окончательных результатов голосования.

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