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Депутат МГД Елена Самышина: "Голосование в течение недели оказалось крайне удобным"

11:22
  • среда
  • 01 июля 2020

Оно вызвало интерес у москвичей

Голосование по поправкам в Конституцию – событие исключительное. Оно важно для общества и, помимо этого, организовано на высочайшем уровне. Такое мнение высказала депутат Мосгордумы, главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина.
Финальный день голосования по поправкам в Конституцию. Главное

Она отметила отсутствие нарушений на участках и высокий интерес со стороны граждан. "В Москве я вижу безупречную организацию избирательного процесса", - сказала Самышина в интервью АГН "Москва".

Парламентарий отметила, что голосование проходит во время эпидемии коронавируса, поэтому процесс несколько отличается от стандартного. "Голосование в течение недели оказалось не только безопасным, но и крайне удобным для граждан подходом к организации волеизъявления", - сказала Самышина. Она также отметила важность эксперимента с электронным голосованием в столице.

1 июля в России финальный день голосования по поправкам в Конституцию. Оно началось 25 июня. До 30 июня жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в электронном виде.

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