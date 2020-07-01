Депутат МГД Александр Козлов: "Высокая явка на онлайн-голосование говорит о доверии граждан"

1 июля завершается всенародное голосование

Граждане доверяют системе электронного голосования, об этом свидетельствует высокая явка – более 93%. Такое мнение высказал глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, член Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Козлов.

По его информации, результаты голосования защищают эффективные блокчейн-технологии. За ними – будущее, полагает Козлов. "На систему голосования совершались атаки, но они были успешно отражены, голосование не прерывалось ни на минуту". – отметил глава комиссии в интервью газете "Аргументы и факты".

Козлов полагает, что в будущем электронная форма голосования станет использоваться гораздо шире.

1 июля в России завершается всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Оно началось 25 июня. До 30 июня жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в электронном виде.

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