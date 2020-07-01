Эксперт назвал голосование по поправкам к Конституции демократичным и легитимным

Оно проходит без нарушений

Военный обозреватель Виктор Литовкин назвал голосование по поправкам в Конституцию демократичным и легитимным. "Я знаю, что это моя страна, я здесь живу и голосую за её будущее, за то, что будет лучше для неё, а значит, и для меня", - сказал эксперт.

По словам журналиста, он всегда голосует на избирательном участке в Орехово-Борисово в Москве. "При входе мне измерили температуру, выдали маски и перчатки. Благодаря тому, что голосование длится неделю, на участке людей мало, нет очередей", - отметил Литовкин в интервью АГН "Москва".

1 июля – последний день всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Оно началось 25 июня. До 30 июня жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в электронном виде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"