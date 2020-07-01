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Политолог Дмитрий Журавлёв: "Никаких сомнений в легитимности голосования в Москве нет"

11:46
  • среда
  • 01 июля 2020

Всё проходит штатно

Никаких сомнений в легитимности голосования по поправкам в Конституцию нет, процесс организован на очень высоком уровне. Об этом заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он побывал на избирательных участках в Москве, пообщался с людьми и убедился в том, что никаких претензий к технологии голосования у них нет.
Финальный день голосования по поправкам в Конституцию. Главное

"В Москве процесс голосования всегда был организован на очень высоком уровне. Поэтому никаких сомнений в легитимности нет. Обязательно есть наблюдатели, обязательно из разных организаций. Ведётся круглосуточное видеонаблюдение", - рассказал Журавлёв журналистам "Московского комсомольца".

Он отметил плюсы в том, что голосование продолжается в течение недели. "Сейчас здоровье граждан важнее инфраструктуры, потому что растянутое голосование нужно для того, чтобы повысить безопасность самого процесса", - сказал эксперт.

1 июля в России финальный день голосования по поправкам в Конституцию. Оно началось 25 июня. До 30 июня жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в электронном виде.

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