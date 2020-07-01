Путин проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Москве

1 июля - финальный день голосования

Владимир Путин приехал на избирательный участок в Российской академии наук и принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

30 июня президент обратился к россиянам с призывом голосовать по поправкам к Конституции. Глава государства ещё раз подчеркнул, что все предложенные изменения вступят в силу только в том случае, если их одобрят граждане.

1 июля - финальный день голосования по поправкам в Конституцию, он объявлен выходным. Голосование стартовало 25 июня, в двух регионах – Москве и Нижегородской области – было организовано онлайн-голосование.

Детальную информацию о поправках опубликована на сайте Конституция2020.рф. Там же содержатся данные о всех избирательных участках и правила голосования.

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