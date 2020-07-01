Главврач больницы Сперанского: "Предложенные поправки защитят будущее наших детей"

Они необходимы для развития страны

Гарантии, закрепленные в Конституции, позволят детям вырасти полноценными гражданами своей страны. Такую точку зрения высказал главный врач детской больницы имени Сперанского Анатолий Корсунский.

"В одной из поправок к Конституции говорится, что дети - важнейший приоритет государственной политики России и государство создаёт все условия для их духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития. Для такого развития прежде всего необходимо качественное образование", - указал профессор в интервью "Аргументам и фактам".

По его мнению, в XXI веке образование – это необходимое условие для выживания человека в современном обществе. Оно нужно и для успешной карьеры, и для общего вклада в развитие экономики страны.

1 июля в России проходит завершающий день всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени.

Голосование началось 25 июня. До 30 июня жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в электронном виде. Явка на дистанционное голосование превысила 90%.

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