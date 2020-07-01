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Депутат МГД Кирилл Щитов: "Открытость голосования в Москве заслуживает самой высокой оценки"

12:42
  • среда
  • 01 июля 2020

1 июля - финальный день голосования

Организация голосования в Москве заслуживает самой высокой оценки. Такое мнение высказал глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Он отметил работу наблюдателей, организацию электронного голосования и прозрачность волеизъявления граждан на участках.
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию

"За почти уже неделю голосования никаких глобальных сбоев, серьёзных нарушений не выявлено. А если есть возможность указать на какую-то ошибку, разобрать её, то это только подтверждает, что процедура действительно прозрачная и демократичная", - сказал глава комиссии в интервью "Аргументам и фактам".

Он также отметил высокий уровень развития в Москве цифровых технологий и различных электронных сервисов. Ими пользуется не только молодёжь. "Люди старшего возраста с успехом осваивают цифровые услуги города и пользуются этим активно. Неспроста в рейтинге ООН за 2019 год Москва заняла первое место среди всех городов мира по уровню цифровизации", - напомнил парламентарий.

Многочисленные эксперты и наблюдатели отмечают, что голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. На участках работают несколько тысяч наблюдателей.

1 июля – последний день всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Оно началось 25 июня. До 30 июня жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в электронном виде.

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