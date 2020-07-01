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МГИК: Итоговый день голосования по Конституции начался в Москве

12:17
  • среда
  • 01 июля 2020

Процесс проходит без нарушений

Итоговый день голосования по поправкам в Конституцию проходит в Москве. В столице открыты 3 604 избирательных участка. Москвичи, которые по каким-то причинам не смогут прийти проголосовать, могут подать заявление в участковую комиссию до 17:00 и им будет предоставлена возможность проголосовать на дому.
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Москве

Как сообщил глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, голосование проходит в штатном режиме. По его словам, на участках в Москве обеспечено видеонаблюдение с трансляций в интернете. "Все действия, которые будут проходить на участках, будут публичны", - пояснил представитель МГИК.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Его итоги подведут вечером в среду. За процессом голосования следят наблюдатели от общественных организаций и международные эксперты. На участках соблюдаются санитарные нормы и социальная дистанция.

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