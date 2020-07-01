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Депутат МГД Олег Артемьев: "Электронное голосование станет частью новой электоральной культуры"

13:30
  • среда
  • 01 июля 2020

Явка на дистанционное голосование превысила 90%

Система электронного голосования станет началом нового этапа развития электоральной культуры в России. Так полагает депутат Мосгордумы, лётчик-космонавт Олег Артемьев.
Данные участников онлайн-голосования проходят масштабную проверку

Он сообщил о том, что его друг и соратник Анатолий Иванишин отдал свой голос, находясь в космосе. "Электронное голосование с орбиты было впервые не только в России, но и в мире. Это стало возможным благодаря слаженной работы наших IT-специалистов и связистов, которые решили сложную задачу", - отметил Артемьев.

По его мнению, в стране начался новый этап развития электоральной культуры. Никаких преград для полноценного участия в жизни России больше не существует. "Это и символ технического прогресса, и показатель роста гражданского самосознания, и гордость за моего друга и соратника, чтобы он стал первым космонавтом, который проголосовал онлайн, находясь на МКС", - отметил депутат в интервью АГН "Москва".

1 июля – последний день всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Оно началось 25 июня. До 30 июня жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в электронном виде. Явка на дистанционное голосование превысила 90%.

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