Мишустин принял участие в голосовании по поправкам к Конституции

Первые лица страны проголосовали

Премьер-министр Михаил Мишустин лично принял участие в голосовании. Глава правительства пришёл на избирательный участок на Красной Пресне в Москве, там располагается школа №1241. Сразу после, в интервью журналистам глава кабмина отметил: он проголосовал за экономическое и социальное развитие, сохранение истории, традиций и ценностей нашей страны.

Ранее на избирательном участке в Российской академии наук проголосовал Владимир Путин. За день до этого он обратился к россиянам с призывом голосовать по поправкам к Конституции.

1 июля - финальный день голосования по поправкам в Конституцию, он объявлен выходным. Голосование стартовало 25 июня, в двух регионах – Москве и Нижегородской области – было организовано онлайн-голосование.

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