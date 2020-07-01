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Мишустин принял участие в голосовании по поправкам к Конституции

13:21
  • среда
  • 01 июля 2020

Первые лица страны проголосовали

Премьер-министр Михаил Мишустин лично принял участие в голосовании. Глава правительства пришёл на избирательный участок на Красной Пресне в Москве, там располагается школа №1241. Сразу после, в интервью журналистам глава кабмина отметил: он проголосовал за экономическое и социальное развитие, сохранение истории, традиций и ценностей нашей страны.
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Москве

Ранее на избирательном участке в Российской академии наук проголосовал   Владимир Путин. За день до этого он обратился к россиянам с призывом голосовать по поправкам к Конституции.

1 июля - финальный день голосования по поправкам в Конституцию, он объявлен выходным. Голосование стартовало 25 июня, в двух регионах – Москве и Нижегородской области – было организовано онлайн-голосование.

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