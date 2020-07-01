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250 участков для голосования по Конституции работают за пределами России

15:01
  • среда
  • 01 июля 2020

Люди активно голосуют

Завершается голосование по поправкам к Конституции. 1 июля – финальный день. Активно голосуют россияне, находящиеся за рубежом. По всему миру открыто более двухсот пятидесяти избирательных участков.
На Дальнем Востоке завершается голосование по поправкам в Конституцию

В Париже сделать свой выбор можно, придя в посольство нашей страны. Сразу после открытия участка рано утром там проголосовали несколько соотечественников, сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники дипмиссии делают всё, чтобы снизить риск распространения коронавируса: на входе дежурит врач, который бесконтактно измеряет посетителям температуру. Обязательно использование масок и перчаток. Избиратели входят и выходят через разные двери.

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